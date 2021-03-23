Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Военная база в США, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

По данным СМИ, среди американских военных есть пострадавшие.

«Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор», — уточнил телеканал.

Американские ВС совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа республики. Официальные власти Сирии рассматривают их пребывание как незаконное, а также сравнили с оккупацией и государственным пиратством, целью которого является неприкрытая кража нефти.

Ранее США заявили о непризнании президентских выборов в Сирии.

Используемая американскими военная база также была атакована в Ираке.