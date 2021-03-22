В Алеппо гражданское население пострадало из-за обстрела боевиков

В сирийском Алеппо гражданское население пострадало из-за обстрела боевиков. Об этом заявил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, пишет «Интерфакс».

По его словам, боевики обстреляли районы Ас-Салихин и аль-Фирдаус реактивными снарядами.

«Погибли двое и получили ранения не менее 17 мирных жителей», — сказал Карпов.

Ранее Государственный департамент США заявил, что военная авиация России якобы нанесла серию авиаударов в сирийской провинции Идлиб возле границы с Турцией, из-за чего погиб один мирный житель.

В августе 2015 года сирийский президент Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Тогда Москва направила авиационную группу, которую развернули на аэродроме Хмеймим. Российские самолеты начали наносить точечные удары по объектам боевиков с 30 сентября 2015 года.