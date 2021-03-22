Лавров раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал решение Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, текст которого приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что США после выхода из сделки прекратили выполнять свои обязательства и запретили выполнять резолюцию Совбеза ООН остальным странам.

«На Западе в целом это воспринималось как «ну что поделать, вот так Соединенные Штаты решили; конечно, хорошо бы они продолжали выполнять резолюцию по иранской ядерной программе, но вот это реальность», — подчеркнул Лавров.

По его словам, своими действиями Белый дом продемонстрировал полную недоговороспособность, а также нарушение международного права.

При этом министр выразил надежду на то, что американское правительство выполнит свое намерение по реанимации иранской ядерной сделки.

Ранее США выразили желание консультироваться в формате «5+1» по вопросу ядерной сделки с Ираном.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.