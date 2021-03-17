Россия и Венгрия договорились о производстве модернизированного Ил-103

Авиационный комплекс им. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) и венгерская Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии. Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Обновленный самолет станет модернизированной версией ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем.

«Подписанное сегодня соглашение — свидетельство того, что российские авиационные технологии и разработки востребованы на зарубежном рынке, даже на таком сложном и высококонкурентном, как европейский», — заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Кроме того, данный проект станет примером экспорта российских авиастроительных технологий в европейскую страну, а также будет способствовать выходу Ил-103 на новые рынки.

«Наша цель создать самолёт, который будет признан в мире авиации общего назначения благодаря своему современному оборудованию и летно-техническим характеристикам», — отметил генеральный директор Aviation Engineering Ласло Борош.

Ранее ВВС США приняли первый F-15EX от корпорации Boeing и вскоре приступят к испытаниям нового самолета.