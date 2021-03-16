Великобритания намерена начать отстаивать свои интересы в космосе

Правительство Великобритании намерено к 2030 году начать отстаивать интересы страны в космосе. Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.

«Великобритания сильно зависит от союзников в вопросах доступа к запуску спутников. Правительство рассчитывает, что к 2030 году страна получит возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны во всем космическом пространстве, используя суверенные средства, а также средства, используемые совместно с союзниками», — говорится в документе.

Отмечается, что в 2021 году Национальный совет по космосу разработает первую британскую космическую стратегию, которая будет включать военную и гражданскую сферы.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве.