Российские военные в Сирии оценили переброску турецкой техники в провинцию Ракка

Заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов выразил обеспокоенность действиями турецкой армии, сообщает РИА «Новости».

«Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка. Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта», — сказал Карпов.

Контр-адмирал дополнил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны про-турецких боевиков не зафиксировано.

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