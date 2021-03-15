С начала конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих

С начала вооруженного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих. Об этом сообщил первый замглавы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов, передает РИА «Новости».

Об этом парламентарий сказал в ходе «круглого стола» комитета Госдумы по охране здоровья в понедельник, 15 марта. Мероприятие посвящено военной медицине.

Других подробностей он не привел.

15 марта 2011 года началась гражданская война в Сирии. Манифестации, начавшиеся на волне «арабской весны», сначала особо не заинтересовали мировое сообщество, но вскоре стало понятно, что гражданские протесты перерастают в «горячий» конфликт. «Газета.Ru» вспомнила первые дни противостояния в Сирии, которые вылились в продолжительную войну с участием России и США.