В Великобритании сравнили свои танки с российскими

Комитет по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании выпустил доклад, согласно которому британские танки уступили бы российским в случае столкновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», — говорится в сообщении.

К такому положению дел, согласно докладу, привели «нерешительность в отношении требований», «желание иметь новейшие (сырые) технологии» и нехватка финансирования.

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником - подразумевается Россия - в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, в то время как наши солдаты, несомненно, остались бы среди лучших в мире, они позорно были бы вынуждены пойти в бой с устаревающей или даже устаревшей бронетехникой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве, о чем на следующей неделе собирается объявить премьер-министр Борис Джонсон.