Более 2 тысяч десантников проведут учения в Крыму

В Крыму на полигоне «Опук» с 18 по 19 марта пройдут учения, в которых будут задействованы свыше двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что речь идет о подразделениях Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России, а также самолетах и вертолетах штурмовой и армейской авиации Южного военного округа.

По данным ведомства, десантники совершат перелет на семи самолетах Ил-76мд на полигон, где более 350 военных и три единицы боевых машин десанта БМД-2К-АУ совершат десантирование.

В феврале стало известно, что Украина проведет военные учения на границе с Крымом.