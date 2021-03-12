Японцы испугались учений России на Курилах

Японская газета Mainichi Shimbun опубликовала материал, где посол России в стране Михаил Галузин объяснил военные учения на Южных Курилах.

По словам дипломата, у России есть естественное стремление обезопасить свои территории. В то же время посол отметил, что учения не направлены против Японии, а преследуют лишь цель защитить законные интересы в сфере обороны.

«По меньшей мере, Японии нужна техника для поражения баз противника. Тогда мы сможем нанести хотя бы какой-то урон. Необходимы крылатые ракеты дальнего радиуса действия», — написал пользователь Yas.

Его поддержал Imy, призвавший Токио укрепить оборону Хоккайдо.

«Надо остановить продажу подержанных F-15, отремонтировать их, и этого будет достаточно для сдерживания», — добавил Mhz.

Мао подчеркнул, что сейчас Япония не может вернуть острова, поэтому стране придется нарастить военную мощь.

Ранее в Японии предложили блокаду Южных Курил для решения «территориального вопроса».

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.