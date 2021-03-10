В Конгрессе США назвали истребитель F-35 «крысиной норой»

В США назвали истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «крысиной норой». Так этот военный самолет охарактеризовал Председатель комитета Палаты представителей США по делам Вооруженных сил Адам Смит.

По его словам, данный истребитель является слишком дорогой оборонительной платформой с неутешительными возможностями. Конгрессмен заявил, что Пентагону необходимо сократить расходы на содержание этого вида техники.

«Я хочу прекратить бросать деньги в эту крысиную нору», — сказал Смит в беседе с изданием The Washington Post.

Он также указал, что F-35 работает «не очень хорошо», а обслуживание самолета оказывается чересчур дорогим. Кроме того, политик считает, что американская армия попала в долгосрочную зависимость от этого истребителя.

Ранее американские СМИ писали, что руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США «негласно» признало провал истребителей F-35.