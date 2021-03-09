Украина ожидает одобрения РФ плана мирного урегулирования в Донбассе

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Францией и Германией, ждет одобрения Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» (минских соглашений), соответствует нормам международного права», — говорится в сообщении.

Ермак ожидает, что это станет «предметом мощного обсуждения через неделю-две» в ходе обсуждений в «нормандском формате».

Предложенный план подразумевает создание так называемых кластеров, которые могут «стать в случае согласования основной для дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира в Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов», подчеркнул Ерамак.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Россия готовит в Донбассе провокацию, чтобы впоследствии ввести миротворцев.