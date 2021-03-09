В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями РФ в космосе

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что американская сторона обеспокоена возможностями, которые имеются у России и Китая в космосе. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

По его словам, у России и КНР есть несколько наземных лазерных систем разной мощности. «Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники <...> У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство», — сказал Реймонд.

Кроме того, генерал, говоря об одном из российских спутников, сравнил этот космический аппарат с матрешкой. Реймонд также предположил, что он был создан «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».