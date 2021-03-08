Террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России)) готовят инсценировку химической атаки в сирийском Идлибе. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов, передает «Интерфакс».

По его словам, в центр поступили сведения о подготовке боевиками в специально построенном лагере в провинции Идлиб инсценировку химической атаки.

Планируется, что террористы будут использовать местных жителей в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее сообщалось, что Белый дом встревожен частотой атак на Саудовскую Аравию.