Экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота в Абхазии

Служба госбезопасности Абхазии считает, что экс-помощник президента и бывший командир донецкого ополчения Ахра Авидзба, а также пять его охранников, намеревались участвовать в попытке государственного переворота, передает РИА «Новости».

По данным агентства, Авидзба в прошлом году был одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, после которого президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. При этом следующий глава республики назначил Авидзбу помощником по международным связям. Впоследствии мужчина ушел с этой должности «в связи с утратой веры» в работу в команде Бжании.

Сутками ранее стало известно, что суд города Сухума вынес решение об аресте экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы за незаконное хранение оружия. В отношении него ранее было возбуждено дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору». Судья Леварса Багателия принял решение об аресте Авидзбы сроком на месяц, до 5 апреля.