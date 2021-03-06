Байден готов пересмотреть свои военные полномочия

Президент США Джо Байден признает необходимость пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Он (Байден) согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно устарели, их необходимо обновить», – заявила Псаки.

Он подчеркнула, что администрация Байдена готова к обсуждению конкретных рамок для президентских полномочий в данной сфере.

Ранее американские сенаторы Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий представили законопроект, ограничивающий полномочия президента США при применении военной силы.