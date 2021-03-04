WSJ: Байден планировал нанести два удара по Сирии
Ника Пикекатлет
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Президент США Джо Байден планировал нанести два удара по территории Сирии 26 февраля. Об этом узнала The Washington Post.
По данным газеты, цели не были поражены после получения данных о нахождении в районе второй точки женщин и детей.
Издание уточняет, что решение было отменено за полчаса до предполагаемого удара после сообщения советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
До этого глава государства обсуждал возможные риски с чиновниками, в том числе с шефом Пентагона Ллойдом Остином. В ходе переговоров рассматривались несколько целей, однако Байден выбрал две.
Ранее в Сенат внесли инициативу по ограничению полномочий президента США после ударов в Сирии.
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