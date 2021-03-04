В Турции девять военных погибли при крушении вертолета
Карина Казанцева
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На востоке Турции разбился вертолет, девять военных погибли, еще четверо ранены. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны республики.
Отмечается, что вертолет вылетел из Бингеля в Татван в 13.55 (мск). В 14.25 (мск) с ним прервалась связь. На поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.
«В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», — сказали в минобороны.
Причина крушения пока не называется.
Ранее двое военных погибли при крушении сверхзвукового самолета в США.
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