Используемая военными США иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу

Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая военнослужащими США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что десять ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции.

Источники издания не уточнили размер потерь в результате атаки. По данным Al Jazeera, в серии подобных атак, одна из которых также была совершена на базу в январе текущего года, Вашингтон обвиняет ополченцев, поддерживаемых Ираном.

Ранее сообщалось, что США атаковали объект Ирана в Сирии.