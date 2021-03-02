Тихоокеанский военный суд вынес 4 приговора по делам о разглашении гостайны в 2020 году

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке и подведомственные ему гарнизонные суды в минувшем году вынесли четыре приговора по делам о разглашении гостайны. Об этом заявил председатель суда Сергей Михайлюк, передает РИА «Новости».

По его словам, все фигуранты, а именно — офицеры, были осуждены. Двум фигурантам назначили условное лишение свободы, еще двум штрафы, приговоры вступили в законную силу. Все офицеры были уволены с военной службы.

Председатель суда сообщил, что в одном из случаев военнослужащему был вверен документ, составляющий государственную тайну, связанную с комплектованием войсками в период проведения мероприятий по усилению готовности.

Отмечается, что офицер должен был заносить в документ определенную информацию, после занесения эта книга представляла гостайну. Но фигуранту не хотелось этим заниматься, тогда он привлек к этому своих подчиненных военных, которым не была вверена эта книга. Они вместо уполномоченного офицера вносили эти сведения, которые могли быть распространены. В конечном итоге разглашение гостайны не произошло, виновному назначили штраф.

Михайлюк также уточнил, что в 2020 году Тихоокеанский флотский военный суд не рассматривал дела о государственной измене и шпионаже в пользу других стран.

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