Минобороны опровергло гибель пилота российского вертолета в Сирии

Вертолет российских Военно-космических сил (ВКС) Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Посадка была совершена по техническим причинам во время планового патрулирования территории провинции Хасеке, указано в сообщении. Экипаж был оперативно эвакуирован на аэродром.

«Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», — уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о крушении российского вертолета в Сирии и гибели пилота.