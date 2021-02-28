Минобороны опровергло гибель пилота российского вертолета в Сирии
Полина Рутковская
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Вертолет российских Военно-космических сил (ВКС) Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Посадка была совершена по техническим причинам во время планового патрулирования территории провинции Хасеке, указано в сообщении. Экипаж был оперативно эвакуирован на аэродром.
«Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», — уточнили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали о крушении российского вертолета в Сирии и гибели пилота.
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