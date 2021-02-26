США за несколько минут предупредили Россию об ударе по Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и... Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и...
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и...
РИА «Новости»

Российские военные были предупреждены об ударе по Сирии за несколько минут до его совершения, сообщает ТАСС со ссылкой на Министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут [до авиаудара]», — сказал министр.

Также Лавров сообщил, что Москва напрямую спросит у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала удар США по Сирии.