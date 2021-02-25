Шойгу и глава Минобороны Армении по телефону обсудили ситуацию в республике

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг, 25 февраля, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства республики.

Там отметили, что главы министерств также обсудили миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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