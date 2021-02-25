Российский флот следит за кораблями ВМС Испании и Греции в Черном море

Черноморский флот России следит за военными кораблями военно-морских сил Испании и Греции, которые вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной РФ.

Отмечается, что речь идет о тральщиках-искателях мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции.

Корабли вошли в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года.

Других подробностей не приводится.

Ранее В МИДе заявили, что маневры США в Черном море угрожают миру.