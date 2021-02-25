Военные самолеты пролетели над Ереваном

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Artem Mikryukov/Reuters

Военные самолеты пролетели над небом Еревана в четверг, 25 февраля, когда сторонники и противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна устроили акции в столице. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что участники оппозиционного митинга поприветствовали воздушные судна аплодисментами.

Новую волну протестов в Армении спровоцировало решение Пашиняна уволить начальника генштаба ВС республики Оника Гаспаряна, который потребовал отставки правительства.