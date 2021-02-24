В США рассказали, как учения НАТО едва не развязали ядерную войну

Учения НАТО Able Archer в 1983 году едва не спровоцировали ядерную войну. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на рассекреченный отчет Президентского консультативного совета по внешней разведке США.

«В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 2 ноября 1983 года 16-я воздушная Краснознаменная армия СССР из-за этих учений перевела самолеты, оснащенные ядерным оружием, в состояние повышенной боеготовности.