Около десяти стран интересуются российскими кораблями «Каракурт-Э»

Около десяти стран проявляют интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт-Э». Об этом заявил заместитель гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» по внешней кооперации Александр Емелюшин, передает РИА «Новости».

По его словам, также потенциальные покупатели обратили особое внимание на патрульный корабль 22160.

Емелюшин рассчитывает на то, что в 2021 году компании удастся заключить несколько соглашений. Он отметил, что среди стран, которые рассматривают российские корабли, — государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В настоящее время с иностранными партнерами ведутся переговоры относительно поставок небольших партий «Каракуртов» - от двух до пяти единиц.

Корабли проекта 22800 разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», расположенном в Санкт-Петербурге. Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны, у них высокие показатели мореходности, управляемости.