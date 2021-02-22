Украинский генерал рассказал о подготовке к штурму городов
Карина Казанцева
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказал, что армия готовится к штурму городов, сообщает РИА «Новости».
«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности», — сказал Хомчак.
Он не стал называть города, на которые готовится наступление. По его словам, это нужно, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации.
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