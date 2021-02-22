Киев обвинил Москву в попытке украсть план «секретного» танка

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала «российского агента», который попытался украсть чертежи «секретного» танка Т-84БМ «Оплот». Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщили в СБУ, украинца якобы завербовали представители Генштаба Вооруженных сил России. «Агент» пытался украсть технические документы о танке «Оплот».

Для этого мужчина договорился с сотрудником Харьковского конструкторского бюро машиностроения, где разрабатывается танк. После этого «агент» получил необходимую информацию и передал ее «представителю российских спецслужб». «Российского агента» задержали на месте преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Ранее сообщалось, что США купили технику у Украины.