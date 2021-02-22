Политолог оценил шансы Украины в случае войны с РФ

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что Украина ничего не сможет противопоставить России в случае войны. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

По его словам, украинская армия не обладает нужным вооружением, достаточным финансированием, а также опытом боевых действий.

«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», — сказал Ищенко.

Он добавил, что у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО, бронетехника «пробивается теннисным мячиком», солдаты снабжаются оружием и патронами с советских арсеналов.