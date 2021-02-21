Мантуров назвал «золотое правило» России при поставках оружия другим странам

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о поставках российского вооружения другим странам. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что Россия в данном вопросе ведет открытый и откровенный диалог со своими партнерами.

«Мы занимали всегда позицию максимальной открытости, чтобы наши коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», — подчеркнул Мантуров.

Глава ведомства добавил, что это является «золотым правилом» в осуществлении поставок.

По его словам, Россия несет полную ответственность за свои поставки, в том числе за обслуживание техники. Кроме того, министр уточнил, что Россия не ограничивает покупателей в применении вооружения.

Ранее Россия и Палестина подписали контракты на поставку средств ПВО и оружия.