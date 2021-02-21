Россия и ОАЭ создадут предприятие для разработки сверхзвукового самолета

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о совместной работе РФ и ОАЭ над созданием предприятия для разработки и сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета, передает ТАСС.

Известно, что в проекте от ОАЭ будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.

«С нашей — понятно, что это будет ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация], возможно, какая-то из ее «дочек», — добавил министр.

Мантуров уточнил, что пока стороны не затрагивали вопрос долевого участия.

Ранее министр рассказывал, что основные параметры машины определены. У самолета будет две версии: одна с пассажировместимостью до 8 человек, вторая — до 30 человек. Притом самолет будет развивать скорость до 1,8 Маха. Сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Маха.