Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ-100 и МС-21

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российская сторона обсуждает с Казахстаном поставки самолетов SSJ-100 и МС-21, передает ТАСС.

Он отметил, что пока РФ не планирует «агрессивно выходить на внешние рынки» с экспортом самолетов, однако такая работа уже ведется. При этом первую очередь государство будет рассматривать рынки ЕврАзЭС.

«Мы с Казахстаном сейчас ведем переговоры на эту тему, это касается МС-21 и SSJ-100, — отметил Мантуров, добавив, что пока о количестве и сроках поставок говорить рано.

Ранее стало известно, что Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с трех до десяти. Теперь самолеты «Нур-Султан – Москва» будут летать четыре раза в неделю, » Алма-Ата – Москва» — четыре раза, «Шымкент – Москва» и «Актау – Москва» — по одному разу.