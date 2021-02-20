Швеция предложила Финляндии отступить в случае начала войны с Россией

Швеция предложила Финляндии закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, чтобы в случае начала войны с Россией иметь возможность отступить на шведские военные базы. Об этом заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон, передает Defense News.

По его словам, у финского государства более уязвимые военно-воздушные силы.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — сказал военный.

По данным издания, Хельсинки рассчитывают приобрести истребители на сумму $12 млрд. Среди потенциальных партнеров — компании из США и Европы: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab.