США и страны Европы выступили за усиление НАТО

Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса, следует из совместного заявления министров иностранных дел.

Документ опубликован на сайте МИД Германии.

«Министры согласились с важностью дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы альянс был в состоянии справиться со стратегическими реалиями сегодняшнего дня», – указано в заявлении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен стать площадкой для политического диалога всех «западных и сочувствующих им» стран, чтобы противостоять России и Китаю.