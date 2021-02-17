В Пентагоне заявил об угрозе НАТО со стороны РФ

Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО. Его слова приводят ТАСС.

Как рассказал представитель этого военного ведомства, представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны альянса, в которой будет участвовать глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам американского военного, Россия является «угрозой» для всех союзников по Североатлантическому альянсу, в том числе США, и «используют военную силу для достижения своих целей».

Вместе с тем он отметил, что американская сторона собирается сотрудничать с Москвой в сферах, которые представляют обоюдный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», — сказал представитель Пентагона.