В НАТО заявили о равной готовности к столкновению и сотрудничеству с Россией

Североатлантический альянс готов как к столкновению, так и к сотрудничеству с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», – отметил генсек альянса.

Он добавил, что не видит противоречий между сдерживанием России и диалогом с ней.

Ранее Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО обсудят расширение финансирования военной активности у российских границ.