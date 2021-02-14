Украина и две компании из ОАЭ подписали соглашения о ВТС на $1 млрд

Директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения о расширении военно-технического сотрудничества на $1 млрд с компаниями из ОАЭ --Tawazun Economic Council и EDGE Group. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

«В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение с EDGE позволит Украине и ОАЭ обмениваться и развивать передовые технологии.