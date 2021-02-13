Грузия получила от США 300 гранатометов и пулеметов

США передали Грузии 100 гранатометов МК19 и 200 пулеметов М2. Об этом сообщило американское посольство в Грузии.

Отмечается, что военные двух стран провели совместные учения на базе Вазиани около Тбилиси.

«Эти учения подтверждают сотрудничество и партнерство в области обороны и безопасности», — заявили в посольстве США.

Подчеркивается, что перевооружение Грузии соответствует стандартам НАТО. Оружие было передано как часть американской помощи грузинской армии. На эти цели в Вашингтоне выделили $18 млн.

Ранее стало известно, что США увеличат контингент в Польше.