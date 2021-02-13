Россия получит самую длинную субмарину в мире

Министерство обороны России получит атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород» проекта 09852, которая является самой длинной субмариной в мире, ее длина достигает 180 метров. Об этом информирует газета «Известия».

Отмечается, что эту субмарину также называют «последней подлодкой ушедшей сверхдержавы», то есть СССР, даже несмотря на то, что АПЛ официально была заложена после распада советского государства — 24 июля 1992 года. Тем не менее, ее строительство началось раньше.

По данным газеты, «Белгород» станет первым штатным носителем ядерных торпед «Посейдон» (оружия «Судного дня»), при помощи которых можно будет нанести ответный ядерный удар по территории возможного противника в случае, если тот нападет первым.

«Ядерный взрыв огромной мощности у территории противника, помимо самих поражающих факторов, вызовет еще и появление цунами», — говорится в сообщении.

Предполагается, что АПЛ может также получить автономный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р-ПМ» и атомные глубоководные станции (вроде АС-31 «Лошарик»).

Ранее сообщалось, что началась подготовка к испытаниям подводных роботов «Посейдон» с борта «Белгорода».