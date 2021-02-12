В Китае заявили о недовольстве поставками российских С-400

Россия не завершила в полном объеме поставки компонентов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Китай, при этом все связанные с системами поставки были приостановлены на неопределенное время, сообщает издание National Interest со ссылкой на китайские средства массовой информации.

«На этот раз Россия объявила об отсрочке поставки ракет для поставленных в Китай систем С-400 <...> Причины, приведенные Россией, очень трогательны. Оказывается, Россия обеспокоена тем, что поставка ракет С-400 в это время повлияет на меры по борьбе с распространением коронавируса в китайской армии, и не хочет создавать проблемы для КНР», – пишут китайские СМИ.

При этом издания считают указанную причину неубедительной, указано в сообщении.

Кроме того, свое мнение высказывают и индийские СМИ, по мнению которых Россия приостановила поставки, чтобы не быть втянутой в продолжающийся конфликт между Индией и Китаем.

На момент написания материала ни Москва, ни Пекин не делали официальных заявлений относительно приостановки поставок С-400, подчеркивает NI.