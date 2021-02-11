Грузия восстанавливает разбомбленный РФ аэродром за счет Турции

Грузия за счет Турции восстанавливает Марнеульский военный аэродром, разбомбленный российской авиацией в 2008 году. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на отчет комитета по обороне грузинского парламента за 2020 год.

Аэропорт будет восстановлен за счет средств, выделенных Турцией. Уточняется, что в октябре 2020 года Турция выделила Грузии около $14 млн. на военные расходы.

«Выделенные средства для военных нужд будут потрачены на закупку товаров и обслуживания, желательно – от турецких фирм и компаний, а также должна быть осуществлена модернизация Марнеульского аэропорта», — говорится в сообщении.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В ночь на 8 августа грузинские войска обстреляли частично признанное государство. Атака велась из установок залпового огня «Град», была разрушена столица Южной Осетии — Цхинвал. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

Ранее ЕСПЧ не признал обвинения Тбилиси в адрес Москвы по событиям 2008 года.