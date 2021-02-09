Россия выразила готовность к переговорам с США по стратегической стабильности

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова к переговорам с новой администрацией США о стратегической стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данная тема является востребованной как для Москвы, так и для Вашингтона.

Он отметил, что ожидаемые переговоры будут «очень сложными», но при этом «очень обстоятельным».

Посол подчеркнул, что российская сторона не могла установить контакт по данному вопросы с администрацией экс-президента США Дональда Трампа в течение 3,5 лет.

«Достаточно много проблем накопилось за эти годы», — добавил Антонов.

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН. Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон изучает вопрос о возвращении в Договор по открытому небу.