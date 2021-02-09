Украина планирует провести совместные с НАТО военные учения в Одессе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах страны провести совместные с НАТО военные учения. Об этом сообщается на сайте альянса.

Соответствующее заявление он сделал в рамках пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой обсуждалось будущее перспективы углубления практического сотрудничества.

По словам украинского премьера, учения будут называться «Нерушимая стойкость». Он также уточнил, что учения пройдут в 2021 году в Одессе.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что украинская сторона намерена стать членом альянса.