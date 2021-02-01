Задержанных СНБ Армении военных Азербайджана освободили при помощи миротворцев РФ
При помощи российских миротворцев были освобождены двое военных Азербайджана, которые были задержаны Службой национальной безопасности (СНБ) Армении, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Как сообщили в военном ведомстве, СНБ Армении задержала двоих азербайджанских военнослужащих в субботу, 30 января, в районе населенного пункта Тех Сюникской области Армении.
«При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе сообщалось, что между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.