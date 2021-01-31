Власти Калининградской области оценили план удара НАТО по региону

План удара Североатлантического альянса по Калининграду является «фантазией», считает глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается», – заявил Лысков.

Он порекомендовал зарубежным странам вместо разработки «планов вторжения» в регион подумать о создании туристических маршрутов, так как Калининградская область обладает «огромным туристическим потенциалом».

Ранее издание Overt Defence со ссылкой на данные американского Военно-морского аналитического центра сообщило, что «превентивный» удар НАТО по Калининградской области уничтожит четыре объекта российской армии.

Ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский счел такой сценарий клиническим идиотизмом.