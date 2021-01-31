ЛНР: Киев готовит саперов для отправки в Донбасс

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что Киев готовит инженерно-саперные подразделения для возможной отправки в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На одном из полигонов Национальной гвардии Украины в Харьковской области проходят подготовку инженерно-саперные подразделения. В ходе обучения отрабатывались вопросы по разведке и поиску минно-взрывных заграждений, обезвреживанию мин и специфике подрыва различных конструкций и сооружений», — сообщил Осадчий.

Он не исключил, что в скором времени обученные минно-взрывному делу украинские силовики прибудут в зону Операции объединенных сил.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.