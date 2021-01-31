Главком армии Украины и начальник генштаба подали в суд на Минобороны страны

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Главком ВСУ Руслан Хомчак Главком ВСУ Руслан Хомчак
Главком ВСУ Руслан Хомчак
obozrevatel.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов подали в суд на украинское Минобороны с требованием отменить дисциплинарные взыскания, которые были вынесены по результатам служебного расследования. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Хомчак и Корнийчук подали иски в Окружной административный суд Киева, а Дроздов — в Винницкий окружной административный суд.

По информации издания, глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября 2020 года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В тот же день в отношении главнокомандующего ВСУ было вынесено дисциплинарное взыскание. Все трое просят признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.

Предположительно, дисциплинарные взыскания этим украинским военачальникам вынесли в по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.