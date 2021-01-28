США выделят до $4 млн на борьбу с ядерным оружием в КНДР
Максимс Краюшкинс
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Госдепартамент США намерен выдать грант в размере до $4 млн на программу по противодействию распространению оружия массового поражения и развитию ракетной программы КНДР. Об этом сообщает RT, ссылаясь на описании гранта.
Целью гранта указывается «укрепление потенциала партнеров» в области противодействия распространению северокорейского ядерного оружия и «уклонению страны от санкций».
Курировать реализацию программы будет бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению.
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