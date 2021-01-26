Постпред РФ в Вене спрогнозировал скорое продление ДСНВ

Россия и США добились заметных успехов в переговорах о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Очевидно, Россия и США добиваются заметного и быстрого прогресса по продлению ДСНВ. Есть основания ожидать, что соответствующее соглашение станет реальностью очень скоро», – написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и американские эксперты начали работу над продлением ДСНВ.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.